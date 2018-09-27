Levent Açıkgöz: Ümraniyespor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur mücadelesinde kendi sahasında Körfez Spor Kulübü’nü 3-0 gibi bir skorla mağlup eden Kırmızı Mavili takım Cumartesi günü Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynayacağı Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tesislerinde sürdürdüğü antrenmanla devam ettirdi.

Antrenman öncesinde açıklama yapan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz dün oynadıkları Körfez Spor Kulübü ile oyuncularının güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Körfez Spor Kulübü’de bizler gibi zorlu süreçten geçiyor. Allah onların da yardımcısı olsun. Onlar da bizim gibi genç bir ekiple mücadele ettiler. En azından kendi seviyemizi görmek anlamında, çocukların ne kadar aşama kaydettiğini görmek adına iyi bir maç oldu. Bu maçın önemli kısmı skor anlamında galip gelmemiz. Eksiklerimiz hep söylediğimiz gibi yine var” dedi.

“En iyi şekilde hazırlanacağız”

Açıkgöz, kupa maçında kendilerine denk bir takımla mücadele ettiklerini ve hafta sonunda Spor Toto 1.Lig’in tecrübeli bir ekibi olan Ümraniyespor ile maç yapacaklarını söyleyerek, “O maç öncesinde de çok güzel bir moral oldu. Bugünden itibaren Ümraniyespor ile ilgili çalışmalarımızı yapıp Cumartesi gününe kadar en iyi şekilde hazırlanacağız. Çocuklarımıza destek olunduğu zaman, moral motivasyonlarının arttığı zaman onların çok daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan olağanüstü kongre içinde konuşan Açıköz, “Önümüzde bir de kongre sürecimiz var. İnşallah onun neticesi de olumlu olursa önümüzdeki haftalara daha güzel ve daha mutlu bakabiliriz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Antrenman sonunda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Karabük Başkanı İhsan Çevik, Genel sekreter Ahmet Işık, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Özcan, Metin Güney, Rasim Cebeci, ve Sezai Altın Kardemir Karabükspor’u ziyaret etti. Başkan Çevik takıma tatlı ikram ederken, iyi günde ve kötü günde Kardemir Karabükspor’u yanında olduklarını belirterek, Ümraniyespor karşılaşmasında başarılar diledi.

İHA