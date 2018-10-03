Levent Açıkgöz: "Bu mücadelemizde bir parçamız eksik"

Spor Toto 1'inci Ligde son sırada bulunan Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü.

Teknik direktör Levent Açıkgöz, maça en iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Bu çocuklar ellerinden gelen mücadeleyi veriyorlar, verecekler ve daha iyisini de verecekler. Ama bu mücadelede bir parçamız eksik. O parçayı hep yanımızda görmek istiyoruz. İnşallah bu yalnızlıktan kurtulup hep iyi gün dostu olarak değil de, kötü gün dostu olarak da taraftarımızı her zaman bekliyoruz. İnşallah bunu el birliğiyle başarırız" dedi.