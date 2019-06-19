Levante’den taraftarına sadakat ödülü

İspanya Ligi’nin orta sıra takımlarından biri olan Levante, yaptığı sıra dışı hareketle bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Geride bıraktığımız sezonu 44 puanla 15. sırada bitiren ve son haftalarda küme düşme tehlikesi de yaşayan Levante, bu süreçte kendilerini iç saha maçlarında hiçbir zaman yalnız bırakmayan sadık seyircisini unutmadı. Kulüp yönetimi, bu süreçte 25 bin 534 kişi kapasiteli stadı Estadio Ciudad de Valencia’ya her iç saha mücadelesinde gelenleri tek tek tespit etti.

Çok mutlu oldular...

Alınan bilgiye göre 14 bin 610 kombine sahibinin Levante’ye tribünden tam destek verdiği bildirildi. Yönetimin, gelecek sezon öncesi bu taraftarlara yeni sezon kombinesini ücretsiz olarak hediye edeceği vurgulandı. Taraftarların da, kendilerine yapılan bu nazik davranıştan dolayı çok mutlu olduğu belirtildi.