Levante-Barcelona maç sonucu: 3-1

İspanya La Liga'nın 12. hafta mücadelesinde Levante, Ciudad de Valencia Stadyumu'nda Barcelona'yı ağırladı. Ev sahibi ekip, güçlü rakibini 3-1'lik skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı ve büyük bir sürprize imza attı.

Katalan ekibi maçta tam kadro yer almasına rağmen istediği atakları gole çeviremeyince sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Valverde'nin oyun tarzı ise İspanya'da bu maçın ardından daha da fazla tartışılmaya başladı.

Ev sahibi Levante'ye galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Campana, 63. dakikada Mayoral ve 68. dakikada Radoja kaydetti. Barcelona'nın tek golü 38. dakikada Messi'nin ayağından penaltıdan geldi. Bu gol Katalan ekibine yeterli olmadı.

Alınan bu sonuçla Barcelona 22 puanda kaldı. Levante ise 17 puanda kaldı.