Levante-Barcelona maç sonucu: 2-1

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu ilk maçında Barcelona, Levante ile karşılaştı. Levante'nin sahasında oynanan mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi oldu.

Henüz dakikalar 4'ü gösterdiğinde Erick Cabaco, Levate'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Henüz bu golün etkisini atlatamayan Barcelona bu kez de 18. dakikada kalesinde golü gördü. Bu kez Levante adına sahneye çıkan isim Borja Mayoral oldu.

İlk yarıda Barcelona beklenenin çok dışında kalınca soyunma odasına Levante'nin 2-0'lık üstünlüğü ile gidildi. Valverde'nin gençlere şans verdiği bir kadro ile sahada yer alması da gözlerden kaçmadı. Tecrübeli teknik adam 2. yarıya oyuncu değişikliği yaparak başladı.

Miranda yerine oyuna giren isim Sergi Roberto oldu. Bu değişilik de Katalan ekibinin oyuna hükmetmesini sağlayamadı. Üst üste oyuncu değişiklikleri sonrası Barcelona 85. dakikada pnenaltı kazandı. Brezilyalı yıldız Coutinho topu ağlarla buluşturmayı başardı.

Bu aynı zamanda da maçın da skoru oldu ve Levante sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi her ne kadar avantajlı bir skorla da sahadan ayrılmış olsa, 17 Ocak Perşembe günü oynanacak rövanş mücadelesinde gol yemeden mücadeleyi tamamlaması gerekiyor.

Mücadelede Barcelona'nın yeni transferi Murillo, 90 dakikada forma giydi. Pique, Messi ve Suarez gibi yıldız futbolcular dinlendirilerek bu maçta Vaverde tarafından tercih edilmedi.







