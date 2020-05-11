Vücudun sağlıklı biçimde beslenmesi, ısı dengesinin yakalanması, hormonların taşınması ya da tuz ile su dengesinin korunması noktasında kan büyük öneme sahiptir. Özellikle yaşamsal açıdan vücut ısısını koruyan kan, taşımış olduğu hücresel veya humoral bağışıklık sistemi ile vücudu dış etkenlere karşı koruma altına alır. Bu sistem içerisinde görev yapan kanın katı veya sıvı şekildeki kısımlarından biri olarak da lökositler gelmektedir. Buna diğer bir adıyla LEU denir. Mutlaka belli bir seviyede olmalı, çok yüksek ya da çok düşük şekilde bulunmaması ve belli bir dengesi olmalıdır.

LEU değeri nedir?

Lökositler yani diğer ismiyle LEU, kan içerisinde taşınan akyuvarlar olarak da bilinmektedir. Pek çok farklı görevi ile beraber sağlıklı yaşam sürebilmek için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Diğer adı ile beyaz kan hücreleri olarak bilinen LEU; Lenf bezleri, kemik iliği ya da dalak ile timus bezinde üretilen yapılardır. Bağışıklık sistemini koruma ve hormon taşınma noktasında oldukça önemlidir. Kısaca vücudu Enfeksiyonlara karşı koruyan bir hücre olarak lökositler, yani LEU diye tabir etmek mümkün.

Her ne kadar kan içerisinde %1 gibi bir kesimi oluştursa dahi yabancı bir madde gördüğü zaman oldukça hızlı şekilde üremektedirler. Çok zaman vücudun bağışıklık sistemi noktasında kalesi gibi öne çıkan LEU çok önemli bir göreve sahiptir. Bakteri, virüs, zehirli mantarlar ve toksinleri tanımak suretiyle, bu antijenleri yok eden kan içerisindeki sistem olarak öne çıkıyor.

LEU değeri yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Her kadar bağışıklık sistemini kan üzerinden önemli oranda koruma potansiyeli sağlasa bile, lökosit yani LEU değerlinin mutlaka dengede olması gerekir. Yüksekliği ya da düşüklüğü vücutta istenmeyen problemler yaşanabilir. Özellikle yükselmesi ile pek çok hastalığın habercisi olabilmektedir. Genel olarak bazı kan hastalıkları, kanser hücreleri ya da bir takım ilaç kullanımları bu durumun temel sebepleri arasında yer almaktadır. Ayrıca diğer bazı nedenlerden dolayı yükselebilmektedir;

- İdrar yolu enfeksiyonu,

- İdrar yolu tıkanıklığı,

- Böbrek taşı,

- Böbrek enfeksiyonları,

- Gebelik,

Aynı şekilde lökosit yani LEU düşüklüğü ile yine belli başlı bazı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Bu doğrultuda LEU değerinin her daim bağışıklık sisteminin güçlü kalabilmesi için dengede olması büyük öneme sahiptir. Peki, bu değerin düşük olmasının sebepleri nedir?

- Viral ve bakteriyel enfeksiyonları,

- Süt ve süt ürünlerinden bulaşmış olan Brusella,

- Sıtma ve parazitler,

- Karaciğer hastalığı,

- Anemi,

- Birtakım farklı kanser hastalıkları,

- Kullanılan belli başlı bazı ilaç çeşitleri,

Özellikle meydana gelen bazı hastalıklar ile beraber kemik iliği lökosit üretimini engellemekte ve ciddi oranda düşüklük yaşanmasına neden olmaktadır. Bu gibi daha belli başlı pek çok farklı problemin LEU diğerlerini düşürdüğünü söylemek mümkün. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin lökosit değerinin doğru şekilde ve dengeli tutacağını söylemek mümkündür.

LEU değer aralığı kaç olmalı?

Kan testi üzerinden değeri ölçülen LEU, yaş grubu ile beraber pek çok değişik nedenden dolayı her insanda farklılık gösterebilmektedir. Yeni doğanlarda LEU değeri genel olarak mikrolite başına 9 ile 30 bin aralığında gerçekleşmektedir. Aynı şekilde bu seviye çocuk ve yetişkinler adına 4 bin ile 11 bin arasında değiştiğini söylemek mümkün. Kadın ya da erkek ve çocuk fark etmeden değişik yaş gruplarına bağlı olarak sistematik şekilde LEU değeri değişkenlik yaratmaktadır.

Lökosit değerinin hem yüksek olması hem de düşük seyretmesi ciddi bir tehlike potansiyeli teşkil etmektedir. Özellikle vücudun bağışıklık sistemi direkt olarak düşer ve pek çok tatlı hastalık ile bakteri ve viral sorunlara karşı sağlıksız bir yapı oluşur. Sağlıklı bir yaşam adına mutlaka LEU değer kontrolünün yapılması çok önemlidir. Doktor kontrolü altında yapılacak olan testler ile beraber bu değer istenilen noktaya ulaştırılabilir.



