2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız'da Merih Demilra, 90 dakika sonrası açıklamalarda bulundu. Kendi kalesine attığı golle ilgili konuşan ve şanssızlıkların peşini bırakmadığını belirten başarılı stoper, ''Duygu karmaşasız yaşıyoruz. Çok mücadele ediyoruz. Hepimiz galibiyeti çok istedik.'' dedi ve ekledi:

'Şanssızlıklar peşimi bırakmıyor'

''Şanssız bir gol yedik. Benim de şanssızlıklar peşimi bırakmıyor. Türk halkı benim ne kadar mücadele ettiğimi görüyordur en azından diyorum. Kazanmayı çok istiyorduk. Takım olarak çok güzel bir reaksiyon gösterdik ve maçı kazandık.''

'İçeride herkes birbirine sarıldı, ağlayanlar oldu'

''Duygu karmaşası yaşıyoruz. İnşallah sonuna kadar güzel bir şekilde devam edip, Dünya Kupasına katılırız. İçeride herkes birbirine sarıldı, ağlayanlar oldu. Herkes çok mutlu oldu.''







