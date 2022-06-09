Riot Games’in tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından oynan FPS türündeki oyunu VALORANT’a geçtiğimiz ay Türk bir ajan eklenmişti. Fiziksel özellikleri ve oyun içi yetenekleriyle çok sevilen Fade için, Les Benjamins ve Riot Games özel bir koleksiyon yarattı.

Koleksiyonda, Türk karakter Fade’in yapısal özellikleri, Les Benjamins'in kendine has desenleriyle birleşiyor. Oyunda, korkuyla uyum içinde çalışarak hedeflerini avlayan Türk kadın ajanın dünyası, Les Benjamins tasarımcılarının ince dokunuşlarıyla tişört ve sweatshirtlerde yaşatılıyor.

Tasarımlar, Fade’in Valorant’a gelişi için tek seferlik ve sınırlı sayıda hazırlandı. Herhangi bir kanal üzerinden satışa sunulmayacak olan ürünler, VALORANT Türkiye sosyal medya kanalları üzerinden yapılacak yarışmalarla oyun severlere hediye edilecek.

OYUNCULARA HEDİYE EDİLECEK

Türk ajan Fade için tasarlanan ürünler, lüks sokak giyim markası Les Benjamins’in tasarım ve kalite gücünü, Fade’in karaterinden esinlenen unsurlarla birleştiriyor. Sınırlı sayıdaki özel tasarım ürünler, sosyal medya platformları üzerinden yapılacak yarışmalar sonucunda oyunculara hediye edilecek.

Bu kapsamda oyun severler, Türk Ajan Fade ile ilgili hayran çalışmalarını Fade hashtagi ile paylaşacak. Görsel, şiir, video, fotoğraf, costplay çalışmaları gibi farklı türden paylaşımlar yarışmaya kabul edilecek. Kazanan isimleri ise Riot Games ve oyuncu infleuncerlarından oluşan bir jüri seçecek. Ayrıca sınırlı sayıdaki bu tasarımların bir kısmı da yine VALORANT kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen “Atış Serbest” yarışmaları kapsamında hediye edilecek. Yarışmaların detayları ve tarihleri, önümüzdeki günlerde VALORANT Türkiye sosyal medya hesaplarından açıklanacak.