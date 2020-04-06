İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Mirror'ın haberine göre, Sane'yi gözüne kestiren Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e bu transferde oldukça dişli bir rakip çıktı.

Puan tablosunda Manchester ekibinin 25 puan farkla önünde yer alan lider Liverpool, İngiliz basını genelinde servis edilen Wolverhamptonlı Adama Traore dedikodularının aksine gözünü Alman yıldıza dikmiş durumda.

Sezonun henüz başında Merseyside temsilcisiyle oynanan Community Shield karşılaşmasında geçirdiği sakatlıktan bu yana forma şansı bulamayan Sane, geçtiğimiz günlerde uzun bir sürenin ardından takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Söz konusu sakatlığın öncesinde City forması altında çıktığı 134 karşılaşmaya 39 gol sığdırarak kazanılan iki şampiyonlukta da büyük pay sahibi olan başarılı kanat oyuncusunun önümüzdeki sezon itibarıyla serbest kalacak olması, kulübünü Sane için gelecek olan tatmin edici teklifleri değerlendirmeye itebilir.

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