Leroy Sane transferinde son dakika! Rekor bedel...

Bundesliga'da son yedi yılın şampiyonu Bayern Münih, uzun bir süredir Manchester City'nin yıldız ismi Leroy Sane'nin peşinden koşuyordu. Son olarak Bavyera ekibinin Hırvat teknik direktörü Niko Kovac'ın kadrolarına katacaklarından emin olduğunu söylediği 23 yaşındaki yıldız futbolcunun transferiyle ilgili bugün Fransızlardan gündem yaratan bir iddia geldi.

Ülkenin dünyaca ünlü dergisi France Football, üç yıldır City forması giyen sol kanat oyuncusunun 110 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında Bayern'in yolunu tutacağını yazdı. Haberde Sane'nin kazanacağı yıllık brüt maaşınsa 18 milyon euro olacağı ifade edildi. Transferin söz konusu meblağlarla gerçekleşmesi hâlinde Sane, Bundesliga tarihinin en pahalı transferi ve en yüksek maaşlı futbolcusu olacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler