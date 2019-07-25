Son dönemlerde adı Beşiktaş için geçen Hollandalı futbolcu Leroy Fer, altyapısından yetiştiği Feyenoord'a geri dönmeye çok yakın. Swansea City'den ayrıldıktan sonra bir süredir eski takımıyla antrenmanlara çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün Angers ile oynadıkları hazırlık maçının ardından geleceğiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

İlk 45 dakikasında forma giydiği mücadelenin sonunda Hollanda'da yayın yapan Veronica televizyonuna konuşan yıldız futbolcu, "Transfer döneminde başka kulüplerden de teklif aldım. Ancak şu anda yalnızca Feyenoord'a odaklanmış durumdayım. Burada antrenman yapabilmek benim için harika. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım kulüple sözleşme imzalayabilirim." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler