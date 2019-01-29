Leroy Fer, Fenerbahçe'ye yakın

İtalyanlar’a göre Fenerbahçe, Swansea forması giyen Leroy Fer ile anlaşmaya çok yakın...

29 Ocak 2019, Salı 08:24
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Leroy Fer, Fenerbahçe'ye yakın

Transfer döneminde şimdiye kadar Sadık Çiftpınar ve Victor Moses'ı kadrosuna katan Fenerbahçe ile ilgili İtalya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre Fenerbahçe, Leroy Fer'i transfer etmeye yakın!

KONTRATI BİTİYOR

İngiltere'de Swansea City forması giyen ve orta sahanın ortasında oynayanFer'in kulübüyle kontratı 6 ay sonra sona eriyor. Bu sezon Championship'te 23 maçta forma giyen Hollandalı yıldız futbolcu, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

(Takvim)

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