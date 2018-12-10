Leonardo'dan Ibrahimovic açıklaması!

Milan'ın Sportif Direktörü Leonardo, SKY canlı yayınında Zlatan Ibrahimovic transferinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

10 Aralık 2018, Pazartesi 01:56
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Leonardo'dan Ibrahimovic açıklaması!

Amerika MLS'te Los Angeles Galaxy forması giyen ve ismi sık sık eski takımı Milan ile anılan İsveçli golcü futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile ilgili son noktayı Milan'ın Sportif Direktörü Leonardo koydu.

Ülkemizde de bir dönem Antalyaspor'da teknik direktörlük yapmış olan ve futbolseverlerin yakından tanıdığı Leonardo, SKY Sports'da transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Leanordo İsveçli futbolcunun transferi konusunda, "Ibrahimovic, Milan'a dönmeyecek. Harika bir hikaye olabilirdi ancak artık mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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