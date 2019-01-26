Leonardo Jardim Monaco'dan tazminatı aldı geri döndü

Monaco, görevini askıya aldığı Thierry Henry'nin yerine eski teknik direktörü Leonardo Jardim'i getirdi. Jardim, 3,5 ay önce yaklaşık 8 milyon euro tazminat alarak görevden ayrılmıştı.

26 Ocak 2019, Cumartesi 00:16 Son Güncelleme:
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Leonardo Jardim Monaco'dan tazminatı aldı geri döndü

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco’yu çalıştıran ve 2 ay önce görevine son verilen Leanardo Jardim, görevine geri döndü...

Jardim’in yerine eski efsane futbolcu Thierry Henry’yi getiren Kırmızı-Beyazlılar, Fransız hoca ile adeta dibe vurdu ve yolları ayırdı.

Ligde 19. sırada yer alan Monaco’da ise Henry’nin yerine 2 ay önce 8.5 milyon Euro (50 milyon TL) tazminat alan Jardim geldi.

44 yaşındaki Jardim, Monaco’yu 2016-17 sezonunda şampiyonluğa taşımıştı.

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