Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco’yu çalıştıran ve 2 ay önce görevine son verilen Leanardo Jardim, görevine geri döndü...

Jardim’in yerine eski efsane futbolcu Thierry Henry’yi getiren Kırmızı-Beyazlılar, Fransız hoca ile adeta dibe vurdu ve yolları ayırdı.

Ligde 19. sırada yer alan Monaco’da ise Henry’nin yerine 2 ay önce 8.5 milyon Euro (50 milyon TL) tazminat alan Jardim geldi.

44 yaşındaki Jardim, Monaco’yu 2016-17 sezonunda şampiyonluğa taşımıştı.