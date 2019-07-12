FIFA menajeri Leonardo Corsi, ekiplerinden Napoli'nin transferini büyük ölçüde bitirdiği iddia edilen Fenerbahçeli Eljif Elmas ile ilgili İtalyan basınına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski Galatasaraylı Goran Pandev'in de menajerliğini yürüten Corsi, Tutto Mercato Web adlı internet sitesine verdiği röportajda Sarı Lacivertliler'in yıldız ismiyle ilgili şunları söyledi:

"Eljif, harika bir oyuncu ve geliştirilmesi gereken çok yönü var. Kendisi, 99 jenerasyonundan ve Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri. Onu pek çok kulübün istediğini biliyordum. Bu nedenle Napoli'yi transferi bitirdiği için tebrik ederim. Orta sahada hem nitelik hem de nicelik yönünden kendisini kanıtlamış bir oyuncuyu aldılar.

Kasları ve fiziğini geliştirmesi gereken, kaliteli bir oyuncudan söz ediyoruz. Gelecekte Avrupa'nın en ilginç oyuncularından birine dönüşecek. Fenerbahçe'de karakterini gösterdi ve derbi maçında gol atmayı da başardı. Eljif, baskıyı hiç hissetmeden oynuyor ki bu çok önemli bir özellik. Milli takımda da gayet iyi bir performans sergiliyor ancak daha iyisini yapabilir.

Öte yandan Eljif'i başkalarıyla kıyaslamak pek kolay değil. Belki Dejan Stankovic'e benzediğini söyleyebilirim ama onun şutları Eljif'te yok. Marek Hamsik'e de benziyor fakat kendisini onunla da kıyaslayamam. Eljif; Allan ya da Fabian Ruiz değil. Bununla birlikte Piotr Zielinski'nin alternatifi olabilecek bir isim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler