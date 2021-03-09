League of Legends dünyanın en fazla tercih edilen çok oyunculu online oyunlardan biridir. League of Legends evreninde çeşitli karakter özelliklerine sahip sayısız şampiyon vardır. Bu şampiyonlardan birisi de Seher Işığı Leona olarak karşımıza çıkar.

Leona Kimdir?

Targon Dağı'nın zirveye yakın kısmında hayatlarını savaşa adamış Rakkor Savaşçıları bulunur. Targon Dağı'nın zirvesinde ise Solari adı verilen hayatını güneşe adamış özel bir grup bulunur. Solari grubunun savaşta düşmanın üzerine güneş enerjisini yollayarak savaşı durduran birisi tarafından kurulduğuna inanılıyordu. Bu savaşçının da güneşe yakın olmak için Targon Dağı'nın zirvesinde oturduğu düşünülüyordu.

Leona Rakkor'da doğmuştu ve ailesi onu çok sorunlu bir çocuk olarak görüyordu. Leona herkes gibi savaşla iç içe yetiştirilmişti ama öldürme arzusu taşımıyordu. Ona göre gerçek savaşçı koruma ve savunma yetenekleri ile öne çıkmalıydı. Leona, özel bir ayin olan Kor Ayini için dövüşmek istemeyince ileri gelenler onun idamını istedi.

Rakkor liderleri Leona'yı idam etmeye kalkıştıklarında güneş Targon Dağı'nı aydınlattı.Güneş ışığı çekildiğinde Leona ortada canlı bir şekilde duruyor, etrafında ona zarar vermeye çalışanlarsa baygın halde yatıyordu. Bu olay sonrasında Leona Solari grubuna katıldı ve Solari grubunun rehberliği ile yeteneklerini geliştirmek için çalışmaya başladı. Leona efsanedeki savaşçının kılıç ve kalkanını kuşanarak kendini geliştirmeye başladı.

Leona Karakter Özellikleri

Roller: Destek , Tank

Can: 576,16 (her seviye için +87)

Can Yenileme: 8,425 (her seviye için +0,85)

Riot Point: 880

Mavi Öz: 4800

Büyü Direnci: 32,1 (her seviye için +1,25)

Saldırı Gücü: 60,04 (her seviye için +3)

Saldırı Hızı: 0,625 (her seviye için + %2,9)

Hareket Hızı: 335

Zırh: 27,208 (her seviye için +3,6)

Leona Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler: PRO MİD

Leona Mevcut Rün Rehberi;

Tahrip

Hextech Sıçratıcısı

Minyon Uçuran

Peksimet Teslimatı

Gözü Kara

Kemik Zırh

Zombi Totem

İnsafsız Avcı

Mükemmel Avcı

Pratik Zeka

Efsane: Sıvışma

Leona Yenilenen Rün Rehberi;

Mana Akışı Yüzüğü

Büyücülük

Azim

Aşırı Büyüme

Kondisyon

Yücelik

Yaşam Kaynağı

Artçı Şok

+5 Zırh

+%9 Saldırı Hızı

+15 - 90 Can (seviyeye göre artar)

Leona İtemları (Build)

Hevesli Totemtaşı

Şövalyenin Adağı

Kefaret Eşyalar

Gargoyl Taşzırhı

Zeke'nin Ahengi

Ölü Adamın Zırhı

Leona Counter Şampiyonlar (Pickler)

Leona'nın Güçlü Olduğu Şampiyonlar;

Caitlyn

Draven

Sona

Blitzcrank

Varuz

Leona'nın Zayıf Olduğu Şampiyonlar;

Alistar

Morgana

Lulu

Thresh

Janna

Leona Yetenekler

Güneş Işığı: Büyüler 3.5 saniye süresi ile hasar verir ve rakipleri Günışığı etkisine maruz bırakır. Leona'nın dost şampiyonları bu süre içerisinde rakiplere ekstra büyü hasarı verebilir.

Tutulma: Leona kalkanını kaldırır ve büyü ve zırh direncini artırır. Tutulma yeteneğinin süresi bittiğinde etrafında rakip varsa büyü hasarı alır ve yeteneğin etkili olduğu süre uzar.

Güneş Patlaması: Leona belirli bir alanda bulunan rakiplerine güneş enerjisi ile yüklü bir ışın indirerek hasar verebilir. Alanın içinde yer alan rakipleri sersemletir, dışında kalan rakipleri ise yavaşlatır. Leona'nın kılıcı da güneş enerjisi ile yüklenir ve ekstra büyü hasarı verir.

Ufuk Kılıcı: Leona güneş enerjisi yüklü kılıcı ile düz bir doğru boyunca rakiplerine zarar verir. Kılıcın etkisi bittiğinde en arkada kalan rakip sersemler ve Leona onun üstüne atılarak saldırır.

Şafak Kalkanı: Leona saldırırken kalkanını kullanarak rakibine ekstra bir büyü hasarı verir ve rakibin sersemlemesine sebep olur.

Leona Kostümler

Klasik Leona

Demir Solari Leona

Muhafız Leona

Valkyrie Leona

Mangalcı Leona

Havuz Partisi Leona

KOD ADI: Leona