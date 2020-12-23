Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile yollarını ayırdı. Westermann, ayrılık sonrası bir veda mesajı yayımlarken teşekkürlerini iletti.

İşte Leo Westermann, Fenerbahçe'ye veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu satırları yazarken karışık duygular içerisindeyim. Fenerbahçe organizasyonuna bana burada oynama fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe forması giydiğim süreçteki personele, ofisteki herkese ve tabii ki takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hayat ve bu iş çok sert ama sizler benim ve ailem için hep oradaydınız. Kendini adamış taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bu inişli çıkışlı iki yıl süresince desteğinizi hem sahada hem saha dışında hissettik. Fenerbahçe'ye en iyisi dışında başka bir şey dileyemiyorum. İyi şanslar"