Leo Westermann: Çok zor bir maç olacak

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'i konuk edecek.

Fenerbahçe'nin son EuroLeague maçlarındaki performansıyla dikkat çeken Leo Westermann, Real Madrid maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçın kendilerini beklediğini belirten Westermann, "Çok zor bir maç olacak. Real Madrid'in kalitesini biliyoruz. Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Fenerbahçe ile Real Madrid arasında her zaman çekişmeli maçlar olmuştur. İki takım arasında birçok yakın ve heyecanlı maç hatırlıyorum. Çok güzel bir karşılaşma ve elbette çok zorlu bir mücadele bekliyorum" dedi.

Taraftarların desteğine de dikkat çeken Fransız yıldız, "Taraftarlarımızdan kupa boyunca Ankara'da aldığımız destek harikaydı. Şimdi Real Madrid gibi güçlü bir takıma karşı evimizde de aynı desteği alacağımızı biliyoruz. Bizler de parkede tüm gücümüzü ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.