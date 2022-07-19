Galatasaray 'ın imza attırmaya hazırlandığı sağ bek Leo Dubois'i Footmercato muhabiri Matthieu Margueritte değerlendirdi: Cim Bom'un renklerine bağlamaya hazırlandığı orta saha Florian Grillitsch'i Kicker'den Michael Pfeifer değerlendirdi...

"Atağa iyi çıkıyor, lider özellikli"

Matthieu Margueritte (Footmercatomuhabiri)

Leo Dubois, 2018'de bedelsiz olarak Nantes'tan Lyon'a transfer oldu. Elbette ondan büyük beklentiler vardı. Genç bir yetenek olarak tanımlanıyor ve Fransa'nın en önemli sağ beklerinden biri olacağı düşünülüyordu. Çünkü uzun süredir Fransa Milli Takımı'nda bir sağ bek sorunu yaşanıyor. Bu yüzdende şu ana kadar 13 kez Milli formayı giydi. Ancak Lyon'da beklentilerin uzağında kaldı ve genelde performansı sebebiyle eleştiri oklarını üzerine çekti. Savunma anlamında yavaş kalıyor. Ancak işin hücum kısmında iyi işlere imza atabiliyor. Sağ bek olarak atağa hızlı çıkıyor. Liderlik özelliği olan bir futbolcu. Henüz 27 yaşında ve zayıf yönlerini geliştirme şansına sahip. Ancak dediğim gibi 4'lü savunmada defansta güçlü gözükmüyor.









"Oyunu iyi okuyor sakin kalabiliyor"

Michael Pfeifer (KickerDergisi)

Florian Grillitsch, merkez orta saha oyuncusu ve bu bölgenin her yerinde oynayabiliyor. Julian Nagelsmann döneminde 3'lü savunmanın ortasında görev yaptı ve savunma özelliklerini bu sayede kazandı. Hoffenheim'daki son iki sezonunda da genelde burada kullanıldı. İki ayağını da iyi kullanıyor. Uzun boylu ve oyun görüşü gerçekten iyi. En verimli yerleri 8 ile 10numara pozisyonları. Lider özelliği var ve zeki bir isim. Oyunu iyi okuyor, sahada sakin kalabiliyor. Asist ve pas özellikleri; özellikle son paslarda gayet başarılı. Geçen yıl Milan istedi ama Hoffenheim, 10 milyon Euro talep edince olmadı. Takımda kalmak istemediği için serbest oyuncu oldu. Geçen ay Fiorentina'ya gidecekken, anlaşma gerçekleşmedi.









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