Galatasaray 'ın Lyon forması giyen Léo Dubois için Fransız temsilcisiyle anlaşma sağladığı öğrenildi. 27 yaşındaki sağ bek için sarı-kırmızılıların kasasından çıkacak bedelin 2 milyon 500 bin euro olduğu belirtildi. 4 senelik kontrat yapılan Fransız oyuncu ise yıllık 1 milyon 300 bin euro alacak. 19 yaşındaki Gusto’nun gölgesinde kaldı ve formasını genç meslektaşına kaptırdı.

Leo Dubois kimdir?

14 Eylül 1994 doğumlu Fransız oyuncu, futbola ülkesinde başladı. 2014-15 sezonunda adım attığı Nantes kulübünde farklı alt yapılarda 3 sezon geçiren Dubois, Temmuz 2018'de Olimpik Lyon'a transfer oldu.

1.78 boyundaki sağ bek, Lyon formasıyla 128 maçın 113'ünde sahaya ilk 11 çıktı, 6 gol ve 25 asistlik katkı verdi.

Fransa Milli Takımı ile 13 kez görev yapan 27 yaşındaki Dubois'nin piyasa değeri 10 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Sol bekte de oynayabilen Leo Dubois'nin Lyon ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona eriyor.