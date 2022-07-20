Galatasaray 'da transfer bombaları art arda patlıyor... Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira transferleriyle takviyelere başlayan Cimbom son olarak Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Haris Seferovic'le sözleşme imzaladıklarını açıklamıştı.

Sarı-Kırmızılılar bir transferi daha duyurdu. Aslan uzun süredir transferi için yoğun uğraş verdiği Fransız sağ bek Leo Dubois için Lyon'la görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirirken, yıldız isim de sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

27 yaşındaki sağ bek kariyerinde Nantes ve Lyon formaları giyerken, ilk kez ülkesi Fransa dışında top koşturacak.



