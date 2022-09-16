Leo Dubois: Atmosfer muhteşemdi

Süper Lig 'in 7. haftasının açılış maçında Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde iyi bir form yakalayan ve yeni yıldızlarıyla gücüne güç katan Galatasaray sahasında bu karşılaşmaya kadar kadar kalesinde gol bile görmeyen İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor 'u konuk etti. Taraftarlarının da desteğiyle Sarı-Kırmızılı ekip, Konyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 3 puana uzandı. Bu sonuçla birlikte üst üste 3. kez kazanan Galatasaray puanını 16'ya çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Maçın ardından Sarı Kırmızılılar'ın sakatlığını atlattıktan sonra yavaş yavaş yeniden forma şansı bulan yeni transferi Leo Dubois önemli açıklamalarda bulundu.

Fransız futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Atmosfer muhteşemdi. Taraftar son saniyeye kadar bizi destekledi. Konyaspor'a karşı zorluk yaşadık ancak fırsatlar bulmayı da bildik"

"Çok mutluyum. Bizim amacımız şampiyon olmak. Solda oynadım, istek buydu ve onu yerine getirdim. Tehlikeyi kale önüne getirdiğimi düşünüyorum."





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