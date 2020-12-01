Leo Duarte kimdir?

Leo Duarte, Brezilya'nın son yıllarda Avrupa'ya ihraç ettiği oyunculardan. Brezilyalı'nın köklü kulüplerinden Flomengo'dan Milan'a Ağustos 2019'da transfer olan genç oyuncu, 5 milyon euro'luk güncel piyasa değerine sahip. Milan'a transfer olduğu dönemdeki kadar popülaritesi olmayan Leo Duarte, yetenekli ve potansiyelli genç yıldızlar arasında gösteriliyor. Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki yıldızları arasında yer aldığı ileri sürülen Brezilyalı savunmacı ile ilgili olarak detaylı bilgiler hazırladık.

Leo Duarte kaç yaşında, hangi takımda?

Leo Duarte 24 yaşında İtalyan ekibi Milan'da savunma bölgesinde görev yapan Brezilyalı futbolcudur. Duarte 1.83 m boyunda sağ ayaklı stoperdir. Deportivo U20 takımından 2014'te Flamengo B takımına geçererk, altyapıdaki ilk sıçramasını yapan defans oyuncusu, ocak 2016'da Flamengo A takımına sıçrayarak Avrupalılar'ın dikkatini çekti. Ağustos 2019'da 10 milyon Euro bonservis bedeli ile Milan tarafından transfer edilen Leo Duarte, İtalyan ekibinde beklediği kadar fırsat bulamadı.

Duarte bu sezon Milan formasıyla bir Serie A bir de Avrupa Ligi maçında toplam 27 dakika şans bulabildi. Duarte yakın tarihte covid19 testi pozitif çıktığı için Milan'da bazı maçların kadrolarında yer bulamadı.