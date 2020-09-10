Lens - PSG (CANLI)

Fransa Ligue 1'de yeni sezonda ilk kez sahaya çıkan PSG, Lens deplasmanında...Mbappe, Neymar, Di Maria, Icardi gibi çok önemli oyuncuları kadroda yer almayan son yılların zirve takımı galibiyet peşinde. Lens ise eksik rakibi karşısında iyi sonuç almak için sahada. Lens - PSG canlı anlatımı fanatik.com.tr'de









ilk 11'ler

Lens: Leca - Michelin, Medina, Bade, Gradit, Sylla - Doucoure, Perez - Kakuta, Ganago, Banza



