Lens para için gitmek istemiyor

Henüz transfer teklifi almayan Hollandalı oyuncunun takımda kalmak istediği öğrenildi. Lens’in 2,3 milyon avroluk yıllık ücreti başka takımda kazanamayacağı için kalmak istediği belirtildi.

DENİZLİSPOR DEVREDE

Süper Lig’in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre’yi gündemine aldı. Gökhan’la yapılan ilk görüşmelerde 27 yaşındaki oyuncuya 850 bin avro teklif sunulduğu iddia edildi. Gökhan Töre’nin daha iyi bir teklif gelmemesi durumunda Denizlispor’a gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. (Türkiye Gazetesi)