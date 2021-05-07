Ligue 1'de son 3 haftada lider olarak giren Lille, derbi maçta Lens ile karşılaşacak. Milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği 76 puanla PSG'in bir puan önünde zirvede. 'Derby de Nurd' adıyla anılan derbide Lille, Ligue 1'de 1 puan farkla sürdürdüğü liderliğini devam ettirmek için sahada olacak. Lens ise 56 puan ve averajla 5.sırada yer alıyor ve Avrupa Kupaları iddiasını sürdürüyor.

Lens - Lille maçı saat kaçta hangi kanalda?

Lens ile Lille arasında derbi maçı 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 22:00'de başlayacak. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan mücadele beIN Sport 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

İlk 11'ler belli oldu

Lens: Leca, Clauss, Gradit, Bade, Fortes, Michelin, Cahuzac, Doucoure, Fofana, Kakuta, Ganago

Lille: Maignan, Reinildo, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Soumare, Xeka, Bamba, Araujo, David, Burak Yılmaz