Lens - Lille maçı Canlı

Ligue 1'de son 3 haftaya lider olarak giren Lille, derbi maçta Lens ile karşılaşıyor. Milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, 76 puanla PSG'in bir puan önünde zirvede. 'Derby de Nurd' adıyla anılan derbide Galtier'in öğrencileri, liderliğini devam ettirmek için sahada. Lens ise 56 puanla 5.sırada yer alıyor

İlk 11'ler belli oldu

Lens: Leca, Clauss, Gradit, Bade, Fortes, Michelin, Cahuzac, Doucoure, Fofana, Kakuta, Ganago

Lille: Maignan, Reinildo, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Soumare, Xeka, Bamba, Araujo, David, Burak Yılmaz

Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde maça başlıyor.









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Burak Yılmaz'ın ilk golü (penaltı)

Burak Yılmaz'ın ikinci golü (görüntü: beIN Sports)