Lens - Lille maçı Canlı
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, şampiyonluk yolunda en kritik maçlarından birini Lens ile oynuyor. 'Derby de Nurd' adıyla anılan derbide Lille, Ligue 1'de 1 puan farkla sürdürdüğü liderliğini devam ettirmek için sahada...Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Lens 10 kişi kaldı!
Ligue 1'de son 3 haftaya lider olarak giren Lille, derbi maçta Lens ile karşılaşıyor. Milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, 76 puanla PSG'in bir puan önünde zirvede. 'Derby de Nurd' adıyla anılan derbide Galtier'in öğrencileri, liderliğini devam ettirmek için sahada. Lens ise 56 puanla 5.sırada yer alıyor
İlk 11'ler belli oldu
Lens: Leca, Clauss, Gradit, Bade, Fortes, Michelin, Cahuzac, Doucoure, Fofana, Kakuta, Ganago
Lille: Maignan, Reinildo, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Soumare, Xeka, Bamba, Araujo, David, Burak Yılmaz
Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde maça başlıyor.
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Burak Yılmaz'ın ilk golü (penaltı)
Burak Yılmaz'ın ikinci golü (görüntü: beIN Sports)