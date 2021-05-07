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Lens - Lille maçı Canlı

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, şampiyonluk yolunda en kritik maçlarından birini Lens ile oynuyor. 'Derby de Nurd' adıyla anılan derbide Lille, Ligue 1'de 1 puan farkla sürdürdüğü liderliğini devam ettirmek için sahada...Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Lens 10 kişi kaldı!

07 Mayıs 2021, Cuma 20:03 Son Güncelleme:
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Lens - Lille maçı Canlı

Ligue 1'de son 3 haftaya lider olarak giren Lille, derbi maçta Lens ile karşılaşıyor. Milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, 76 puanla PSG'in bir puan önünde zirvede. 'Derby de Nurd' adıyla anılan derbide Galtier'in öğrencileri, liderliğini devam ettirmek için sahada. Lens ise 56 puanla 5.sırada yer alıyor

İlk 11'ler belli oldu

Lens: Leca, Clauss, Gradit, Bade, Fortes, Michelin, Cahuzac, Doucoure, Fofana, Kakuta, Ganago

Lille: Maignan, Reinildo, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Soumare, Xeka, Bamba, Araujo, David, Burak Yılmaz

Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde maça başlıyor.

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https://www.instagram.com/p/COlXgqQtAJt/


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Burak Yılmaz'ın ilk golü (penaltı)

Burak Yılmaz'ın ikinci golü (görüntü: beIN Sports)

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