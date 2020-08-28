Lens ihtarname gönderdi iddiası

PAOK maçındaki hatalarıyla eleştiri oklarının hedefi olan Hollandalı futbolcu ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Lens’in, 3-1 kaybedilen maçtan bir gün sonra, son 2 aylık maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtarname gönderdiği öne sürüldü. Beşiktaş’ta Loris Karius ve Victor Ruiz, geçen sezon devam ederken maaşları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmelerini feshetmişti.