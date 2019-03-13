İngiliz boksör Lennox Lewis'ten ilginç bir teklif geldi. Katıldığı bir radyo programında kariyerini ve boks hayatını değerlendiren Lewis, Mike Tyson'la yeniden karşılaşabileceğini belirtti.

"Verin 100 milyon euro..."

Şu anda 53 yaşında olan Lewis, "Evde pijamalarımla oturan biriyim. Onları çıkarıp spor kıyafetlerimi giymem ve yeniden Tyson'ın karşısına çıkmam isteniyorsa neden olmasın! Verin 100 milyon euro hemen gelirim" dedi.

Lewis, 2002 yılında Mike Tyson'la kemer mücadelesine çıkmış ve Amerikalı boksörü 8. rauntta nakavt etmişti. Lewis daha sonra Ukraynalı boksör Vitali Klitschko'yu da yenmiş ve 2003'te boksu bırakmıştı. Tyson da yine 2005'te çok zayıf bir boksör olan McBride'a nakavt olduktan sonra emekli olmuştu.