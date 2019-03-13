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Lennox Lewis'ten ilginç talep: 100 milyon euro verin Tyson'la dövüşeyim

2002'de Mike Tyson'ı nakavt ettikten sonra 2003 yılında boksu bırakan ve emekli olan Lennox Lewis'ten ilginç bir talep geldi.

13 Mart 2019, Çarşamba 15:48 Son Güncelleme:
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Lennox Lewis'ten ilginç talep: 100 milyon euro verin Tyson'la dövüşeyim

İngiliz boksör Lennox Lewis'ten ilginç bir teklif geldi. Katıldığı bir radyo programında kariyerini ve boks hayatını değerlendiren Lewis, Mike Tyson'la yeniden karşılaşabileceğini belirtti.

"Verin 100 milyon euro..."

Şu anda 53 yaşında olan Lewis, "Evde pijamalarımla oturan biriyim. Onları çıkarıp spor kıyafetlerimi giymem ve yeniden Tyson'ın karşısına çıkmam isteniyorsa neden olmasın! Verin 100 milyon euro hemen gelirim" dedi.

Lewis, 2002 yılında Mike Tyson'la kemer mücadelesine çıkmış ve Amerikalı boksörü 8. rauntta nakavt etmişti. Lewis daha sonra Ukraynalı boksör Vitali Klitschko'yu da yenmiş ve 2003'te boksu bırakmıştı. Tyson da yine 2005'te çok zayıf bir boksör olan McBride'a nakavt olduktan sonra emekli olmuştu.

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