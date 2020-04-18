Lenfoma ya da bilinen adıyla lenf kanseri, sık karşılaşılan kanser türleri arasındadır. Kanser, bağışıklık sistemi parçası olan lenfositlerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda ilerlemektedir. Oldukça riskli bir kanser türü olan lenfoma hakkında; lenfoma nedir, sebepleri nelerdir ya da belirtileri nelerdir gibi çok sayıda soru sorulmaktadır. Lenfomaya neden olan faktörler tam olarak belirlenemese de hastalık, erken teşhiste tedavi edilebilmektedir. Tedavi yoluna başvurulmadan önce ise lenfomanın hangi türde olduğu incelenmektedir.

Lenfoma kanseri nedir?

Lenfoma, özellikle erişkin bireylerde yaygın olarak rastlanan bir kanser türüdür. Bu kapsamda 15 ile 34 yaş arası bireyler ve 55 yaş üstü bireyler riskli grup olarak kabul edilmektedir. Aile öyküsünde lenfoma örneği bulunan, epstein-barr virüsüne maruz kalmış olan ya da HIV enfeksiyonu taşıyıcılarında lenfomaya yakalanma olasılığı oldukça yüksektir.

Lenfoma kanseri türleri

Lenf kanseri, Hodgkin Lenfoma ve Hodgkin Dışı Lenfoma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hodgkin Lenfoma, lenf bezlerindeki büyümenin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve başarılı tedavi sonuçları vermektedir. Hodgkin dışı lenfoma ise kendi içerisinde alt kollara ayrılmaktadır. Yavaş, agresif ve çok hızlı ilerleyen Hodgkin dışı lenfomaların tedavisi de oldukça uzun ve zahmetli bir süreci kapsamaktadır.

Lenfoma kanseri evreleri

Lenfoma kanseri ilerleme bakımından 4 evreye ayrılmaktadır. Bunlardan 1 ve 2 hastalığın ilk evreleri kabul edilirken, 3 ve 4 ileri evre olarak kabul edilmektedir. Kanser tanısı konulduktan hemen sonra özel bir değerlendirme yardımıyla hastalığın hangi evrede olduğu tespit edilmektedir.

Hastalık evresinin tespiti, uygulanacak tedavi yöntemini doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda hastalar bazı özellikler göz önüne alınarak risk gruplarına ayrılmaktadır. Gruplama yapılırken; hastanın yaşı, LDH değerinin düzeyi, kanserli alanların yeri ve hastalık evresi dikkate alınmaktadır. Risk grubu yüksek olan hastalarda, standart tedavi yöntemlerinin yanı sıra daha ağır tedavi yöntemlerine başvurulmaktadır.

Lenfoma kanseri belirtileri nelerdir?

Lenfoma belirtileri hem kişiye hem de hastalık türüne bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ancak ilk evrelerde gözlemlenen hasta şikayetleri birbirine oldukça benzemektedir. Bu kapsamda lenfomanın ilk belirtileri; ağrısız olarak büyüyen lenf bezleri, yüksek ateş, gece terlemesi ve ani kilo kayıplarıdır. Bunların yanı sıra; hastada süregelen yorgunluk hissi, solunumda zorluk, göğüs ağrısı, kaşıntı ve karındaki şişlik de lenfoma belirtileri arasında yer almaktadır. Ancak lenf kanserinden şüphe edilebilmesi için bu belirtilerin en az 2 hafta süre ile devam etmesi gerekmektedir.

Çocuklarda lenfoma belirtileri nelerdir?

Çocuklarda görülen lenf kanseri, yaygınlık bakımından tüm dünyada 3. sırada yer almaktadır. Hastalığın risk grubu ise genellikle 5 ile 15 yaş grubu arasındaki çocuklardan oluşmaktadır. Çocuklarda görülen lenfomanın temelinde; bağışıklığı düşüren hastalıklar, otoimmün hastalıklar ve öpücük hastalığına sebep olan EBV virüsü yer almaktadır. Lenfomanın alt tiplemesine göre de tümörün vücutta çıktığı yer ve belirtiler farklılıklar göstermektedir.

Çocuklarda rastlanılan lenfoma belirtileri yetişkinler ile oldukça benzerlik göstermektedir. Ancak çocuklarda bunlara ek olarak; öksürük, mide ve bağırsak ağrısı, kemik ağrısı, bulantı ve kusma da gözlemlenmektedir. Doktorlar özellikle baş ve boyun çevresinde ele gelen kitleler oluştuğunda zaman kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerektiğini vurgulamaktadır.

Lenfoma kanseri tedavi yolları

Lenfoma tedavisine öncelikle hastalık tanısı konularak başlanmaktadır. Tanı için genellikle biyopsi tercih edilmektedir. Biyopsi sonrasında da lenfomanın alt tiplemesinin yapılabilmesi için özel boyama testleri ile farklı uygulamalardan yardım alınmaktadır. Lenfoma tanısı yapıldıktan ve alt tipleme belirlendikten sonra hastaya ve hastalık evresine bağlı olarak farklı tedavi yolları uygulanmaktadır. Bu yollar; kemoterapi, immünoterapi, kemik iliği nakli, otolog kök hücre nakli ve bazı lenfoma ilaçlarıdır.