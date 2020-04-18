Lenf bezi kanseri yaygın olarak lenfoma adı ile bilinen bir kanser türüdür. Lenf bezleri ile bağlantılı olan bu kanser türünün bilinmeyen yanları insanları ürkütmektedir.

Lenf bezi kanseri nedir?

Lenf kanseri diğer ismi ile lenfoma, vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşmesi ve kontrolsüz bir şekilde büyümesidir. Lenf kanseri en sık lenf bezlerinde görülür. Lenf bezleri, bağışıklık sisteminin etkili bir parçası olarak çalışan, vücudun en önemli savunma mekanizmaları arasında değerli bir yere sahiptir.

Lenf bezleri, insanları hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korur ve vücudun direncini sağlar. Sahip olduğu önemli görevleri sebebi ile lenf bezlerinin enfeksiyon kaparak büyümesi ve şişmesi son derece ciddi bir durumdur. Kesinlikle doktor kontrolü gerekir.

Lenf kanseri yani lenfoma, oldukça tehlikeli bir kanser türüdür. Kesinlikle ihmal edilmeden doktora başvurulması ve akabinde tedavi sürecine gecikmeden başlanılması gereklidir. Lenf bezlerinde enfeksiyon kapılması soncunda büyüme ve şişme oluşur. Sonrasında ise öksürük, ateş, yorgunluk, solunum rahatsızlıkları gibi birçok şikayet ortaya çıkmaktadır.

Lenf kanserinin nedenleri nelerdir?

Lenf kanserinde, lenfositler, kanser hücrelerine dönüşmektedir. Kontrol dışı büyüme olduğunda ise kitleler artar. Birçok vakada hastalığın sebebi bilinmemektedir. Fakat bazı durumlarda ortaya belli başlı sebepler çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda HIV ve EBV gibi enfeksiyonlarla lenfoma arasında ilişki olduğu kanıtlanmıştır. Vücudunun mikroplara karşı direncinin kırılan kişilerde daha fazla görülmektedir.

Lenf bezi kanseri belirtileri nelerdir?

Lenf kanseri belirtileri genel olarak aşağıdakiler gibidir. Bununla birlikte farklı belirtiler de ortaya çıkabilmektedir.

- Büyüyen ve çoğalan lenf bezleri

- Sebebi bilinmeyen ateş

- Kilo kaybı

- Uzun süren yorgunluk

- Gece terlemesi

- Solunum problemi ve göğüs ağrısı

- Kaşıntı

İleri lenf kanseri belirtileri nelerdir?

- Açıklanamayan bel ağrıları

- Alkol alındıktan sonra lenf düğümlerinde ağrı hissi

- Karın bölgesinde basınç, ağrı, ishal, hazımsızlık

- Vücudun enfeksiyonla mücadele edemeyecek hale gelmesi

Lenf bezi kanseri nasıl anlaşılır?

Lenf bezi kanserini belirtilerinin görülmesi ile birlikte vakit kaybedilmeden doktora başvurulmalıdır. Doktorların yapacakları tetkik ve incelemeler sonucunda tanı konulabilmektedir.

Lenf kanseri evreleri

Lenf kanseri dört evre gösterir. Bunlar:

1. EVRE: Lenfoma tek lenf bezi ya da tek organda sabit kalmaktadır.

2. EVRE: Diyaframın aynı tarafında birden fazla lenf bezi tutulmuştur.

3. EVRE: Diyaframın her iki bölgesinde; karın, göğüs ve boyun bölgesinde lenf bezleri büyümektedir.

4. AŞAMA: Kanser hücreleri gelişmiştir olup tehlikeli bir aşamadadır.

Lenf kanseri öldürür mü?

Lenf kanseri, tehlikeli ve ciddi bir hastalıktır. Tedavi süreci kişinin durumuna ve uygulanan tedaviye bağlı olarak değişmektedir. İhmale gelmeyecek bir hastalık olduğu için mutlaka kontroller ve tedavi süreci tamamlanmalıdır. Bazı durumlarda öldürücü olabilirse de bazı durumlarda tedavi başarı ile sonuçlanmaktadır. Kanserin evresi de bu konuyu yakından etkilemektedir. Erken teşhis ve tedavi, her zaman başarılı sonuç alınmasında önemli bir husustur.

Lenf kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Lenf kanserinin tedavisinde; lenfomanın türü, hastalığın bulunduğu evre, büyüme hızı, hastanın yaşı ve başka sağlık problemleri etkili hususlardır. Periyodik aralıklara kontrollerin yapılması gerekir. Belirtileri yavaş olan lenfomalarda; kemoterapi, biyolojik tedaviler ve radyoterapi uygulanan yöntemlerdendir. Hızlı ilerleyen lenfoma tedavisinde ise çoğunlukla kemoterapi ve biyolojik tedaviler tercih edilir. Böyle bir durumda gerekli görülürse radyoterapi de tedaviye eklenmektedir.

Lenfoma tedaviye dirençli olduğunda ve ya bir şekilde hastalık tekrarlanırsa böyle durumlarda uzmanlar farklı tedavi şekillerine yönelebilmektedir. Bu tedaviler; kemoterapi, biyolojik tedaviler, radyoterapi, yüksek doz tedavisi ve kök hücre ya da kemik iliği nakilleridir. Vücudun bağışıklık sistemini düşüren zararlı alışkanlıklar da bu durumları tetikleyebilmekte ve ya lenf kanserinin tedavisini geciktirebilmektedir.