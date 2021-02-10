Lemos takımı yaktı

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında maça baskılı başlamaya çalıştı. Ancak 42. dakikada tüm planlar alt üst oldu. Sarı-Lacivertliler korner kullandı, stoperler rakip ceza sahasına gitti. Savunmanın karşıladığı topu Caner Erkin kendi yarı sahasına doğru havaya dikerek ilk hatayı yaptı. Ardından Lemos, Deniz Türüç’ü faulle durdurmaya çalıştı, sert bir hareket yaptı ama top Berkay’da kaldı. Onun pasında Fernandes dar açıdan sert vurdu, Harun Tekin kapattığı köşeden golü yedi. Hatalar silsilesinin tek sonucu 1-0 geriye düşmek olmadı. Fırat Aydınus, Mauricio Lemos’a önce sarı kart verdi ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra kartın rengini kırmızıya çevirdi. Sezon başından beri hatalarıyla eleştirilerin hedefi olan Uruguaylı savunmacı, dün yine takımını yaktı.



