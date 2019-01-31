Lemos son güne kaldı

Rakiplerinin aksine devre arası transfer döneminde hamleleri erkenden yapan Beşiktaş, Burak Yılmaz ile Mirin’i kadrosuna katmıştı. Gurbetçi Muhayer Oktay’ı da geçtiğimiz günlerde açıklayan Siyah-Beyazlılar, bugün sürpriz yapabilir. Her ne kadar teknik direktör Şenol Güneş, “Bu saatten sonra yapılacak transferleri doğru bulmuyorum” dese de, yönetim çalışmalarını sürdürüyor.

Roco zor ama...

Gündemde stoper takviyesi var. İtalyan devleri Roma ile İnter, nabız yokladığı Vida konusunda Beşiktaş’a beklenilen seviyede teklifi yapmadı. Kartal da Hırvat stoperi takımda tutma kararı aldı. Ancak Roco bugün ayrılırsa, Beşiktaş stoper transferi yapacak ve Sassuolo’dan Mauricio Lemos’u kadrosuna katacak. Roco’nun İspanya’nın Levante takımına transferi henüz tamamlanmış değil.