Lemos gelecek hafta gelebilir

Las Palmas’ta forma giyen Mauricio Lemos’un transferinde sona doğru yaklaşıldığı iddia edildi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe’nin, Las Palmas’la 1.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştığı ifade edildi.

23 Ağustos 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Lemos gelecek hafta gelebilir

İspanya 2. Ligi ekiplerinden Las Palmas’ta forma giyen Mauricio Lemos’un transferinde sona doğru yaklaşıldığı iddia edildi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe’nin, Las Palmas’la 1.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştığı ifade edildi. Alınan bilgiye göre 24 yaşındaki Uruguaylı stoperin, bir aksilik olmaması durumunda gelecek hafta Türkiye’ye geleceği iddia ediliyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...