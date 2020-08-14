Lemos frikikçi stoper!

Fenerbahçe’nin, 24 yaşındaki Uruguaylı savunmacı Mauricio Lemos’un transferini 2.5 milyon Euro civarında bir rakama bitirmesini bekliyoruz. Lemos, İspanya 2. Ligi’nde mücadele eden Las Palmas’ın formasını giyiyor ve yaklaşık 4.5 yıl önce Rus ekibi Rubin Kazan’dan alındı. O dönem Avrupa’nın önemli oyuncu izleme birimlerinin ilgisini çekiyordu. Las Palmas’la La Liga dönemindeki ilk sezonunda 5 gol attı. Lemos bir stoper ama aynı zamanda golcü kimliği de olan bir savunmacı. En güçlü yanı şutları ve frikikleri. Bu alanda mesafe tanımaksızın topları kaleye gönderiyor. Gerçek bir savunmacıda olması gereken özelliklere tam olarak sahip değil.”

’12 milyon Euro fiyat çektiler’

“1.87 cm boyuna rağmen hava toplarında hakimiyet özelliği düşük. Ancak yüksek tekniği sebebiyle savunmada adeta bir orta saha oyuncusu gibi geriden çok iyi oyun kurabiliyor. Uruguay Milli Takımı’nda fazla yer bulamadı çünkü halen stoperde Diego Godin, Coates ve Gimenez gibi isimler olması, onun biraz daha süresinin uzamasına neden oldu. Las Palmas’taki ilk dönemlerinde Barcelona’nın ilgisini çekti ve Katalanlar onun için 5 milyon Euro teklif etti ancak kulübü 12 milyon Euro isteyince bu transfer gerçekleşmedi. Geçen sezonun başında Las Palmas’a, kiralık olarak gittiği Sassuolo’dan geri döndü.”

‘Türkiye’de oynamak istiyor’

“Ancak hocasının fazla gözüne giremedi. Fransa’ya gitme durumu vardı ama Las Palmas’ta kalmak istedi. Lemos’un, Türkiye’de oynamak istediğini menajerine söylediğini biliyoruz. Kulübün onu satması, onlar adına da mantıklı olacak. Bu sayede yeni sezon öncesi transferler için bütçe sağlayacaklar. Lemos’un gitmesiyle de onun boşluğunu Arjantinli Tomas Cardona ile doldurmaya çalışacaklarını biliyoruz.

İspanyol gazeteci, Las Palmas’ın Lemos’u 2.5 milyon Euro civarında bir paraya Fenerbahçe’ye satacağını söyledi.





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