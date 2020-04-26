Lemina’nın aklı kupada kaldı

Sarı-Kırmızılı kulüple olan kiralık kontratı sezon sonunda bitecek olan Mario Lemina, bir an önce sahaya dönmek istiyor. Kariyeri boyunca Juventus’la iki lig şampiyonluğu yaşayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray formasıyla şampiyonluk madalyalarına bir yenisini daha eklemeyi planlıyor. Bonservisini elinde bulunduran Southampton’a geri dönme konusunda kararsız olan Lemina, Galatasaray’ın kendisi için yeni bir teklif yapmasını bekliyor.