Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan dev derbide 0-0 berabere kaldılar. Galatasaray, bu sonuçla birlikte son 3 resmi maçından da beraberlikle ayrılırken Fenerbahçe ise bu sezon gol atamadığı ilk maçı geride bıraktı. İki takım arasındaki son 5 maç da beraberlikle sona ermiş oldu.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lemina, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Lemina'nın maç sonu açıklamaları:

"Sakatlığım yok. Sadece bir kramp vardı. Zor bir maçtı. 0-0 beklediğimiz bir sonuç değildi. İki bir fırsat yakaladım. Şimdi önümüzde bakacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanacağız."

"Her şeyden biraz eksikti. İyi bir savunma yaptık ama ofansif anlamda iyi değildik. Biraz daha çalışacağız ve daha iyisini yapacağız."

"Mariano harika bir orta yaptı. Luiz Gustavo'nun bir teması olduğu için penaltı olduğunu düşünüyorum."