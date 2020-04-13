Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde vakit geçiren futbolcular arasında Mario Lemina da yer alıyor.

Boş zamanlarını dizi izleyerek geçiren Gabonlu yıldız, dünyanın en popüler dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in afişini Sarı- Kırmızılı takıma uyarladı.

Başarılı oyuncu, görselde Fatih Terim'i ön plana çıkararak, Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve Fernando Muslera'ya yer verdi ve Galatasaray'ı etiketleyerek, 'Yakında görüşürüz çocuklar' ifadeleri ile fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşım yüz binlerce etkileşim aldı.