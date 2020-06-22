Galatasaray'ın sahasında oynadığı Gaziantep FK maçına kaptan olarak çıkan Gabonlu oyuncu Mario Lemina, sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Dün akşamki maç hakkında uzun uzun konuşabiliriz ancak ne olursa olsun sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz çünkü biz GALATASARAYIZ! Galatasaray gibi dev bir ailenin kaptanı olarak sahada olmaktan onur duydum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim