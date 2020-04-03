Lemina: Sahayı özledik

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lemina, evde geçirdiği karantina günlerini anlattı. Ailesinin ve kendisinin sağlığının çok iyi olduğunu belirten Gabonlu futbolcu, “Her gün çalışıyorum ama bunun yanında da yurt dışında işlerim var onları halletmeye çalışıyorum ev üzerinden. Oğlum evde onunla oyunlar oynuyorum, diğer oğlum yurt dışında onunla görüntülü görüşüyoruz. Onun haricinde sporumu aktif bir şekilde kardeşlerimle beraber yapıyorum. Antrenmanları evde yerine getirmeye çalışıyorum."

İdmanlarını aksatmıyor

“Kulübümüz bize çalışma programı gönderdi, bunları yerine getirmeye çalışıyorum. Bunlar daha çok fitness salonunda yapılacak olan çalışmalar ancak ben bunun üzerine daha fazla koyup kardiyo ve fiziksel kondisyonu artıracak çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Ekstra çalışmalar yapıyorum. Formdayım, kendimi çok iyi hissediyorum. Ancak tabii sahayı da özledik. Çünkü evde yapılan antrenman, top oyunları, sahanın yerine geçmiyor ne yazık ki. Sahada oynamayı özledik.”

‘Beslenmeye dikkat ediyoruz’

“Beslenme uzmanımız bize belli bir program gönderdi ama çok daha önce de ben dikkat ediyordum. Profesyonel oyuncular olarak beslenmemize dikkat etmemiz lazım, çünkü ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi beslenme aracılığıyla alıyoruz. Yine de beslenme uzmanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum.”

‘Hepimiz çok üzüldük’

“Kulübümüzdeki koronavirüs haberlerini aldığımızda hepimiz çok üzüldük. Ben Allah’tan onları korumalarını diliyorum. Bir an önce eski hayatımıza geri dönüp, bir an öce sahaya geri çıkıp eski günlerimize dönmeyi diliyorum.”

‘Herkese sabır diliyorum’

“Taraftarlarımıza öncelikli olarak sabır diliyorum. Tüm söylenen sağlık kurallarına uymalarını istiyorum. Evde kalmalarını ve gereken bütün özeni göstermelerini istiyorum. İnşallah sahalara yakın bir zamanda döneceğiz ve birlikte tekrar sahalarda keyifli anlarımızı yaşayacağız.”