Lemina için top artık Fikret Orman’da

Ön libero takviyesi için Gabonlu futbolcu ile söz kesen Beşiktaş’ta Thiago Maia’nın da ismi gündeme geldi. Transferde son kararı Başkan Fikret Orman verecek

27 Ağustos 2019, Salı 08:40
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Lemina için top artık Fikret Orman’da

Beşiktaş'ta transfer döneminin bitimine sayılı günler kala transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda ön liberoya yapılacak takviye konusunda ilk hedef olan Mario Lemina için kulübü Southampton'ın ardından oyuncudan da olumlu geri dönüş geldi. Beşiktaş haricinde talibi olmayan ve İngiliz ekibinde kadroda yer bulamayan 25 yaşındaki Gabonlu futbolcu siyah-beyazlılara, "Gelirim" yanıtı verdi. Bu arada transfer komitesi, başkan Orman'ın önüne bir isim daha getirdi. Lille'de forma giyen Thiago Maia'nın kiralık olarak alınabileceği bilgisi verildi. Orman'ın iki isim arasında yapılacak değerlendirme sonrası kararını vereceği kaydedildi.

(Sabah)

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