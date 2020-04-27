Lemina: Burada kalacağım

Sezon başında Southampton ile yapılan sözl eşmeye göre Galatasaray’ın 16 milyon Euro’ luk satın alma opsiyonu var.

Ancak bu rakam oldukça yüksek. 1 sezon daha Lemina’yı kiralamak için Southampton’ı ikna etmeye çalışan Galatasaray’a, Lemina’dan da güzel haber geldi. 26 yaşındaki Gabonlu yıldız, “Burada kalmak istiyorum. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Kulübümle görüşeceği m” mesajını yolladı. Te knik direktör Fatih Te rim de Lemina’nın mutlaka kalmasını isterken, yönetimden bu transferde tüm kozların oynanmasını istedi.