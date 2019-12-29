Lemina: 2020’ye iyi başlayabiliriz

Galatasaray’ın orta sahadaki dinamosu Lemina, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, “Sezon başında gol atmakta ve kazanmakta zorlanıyorduk ama bu maçla birlikte 2020’ye iyi bir şekilde başlayabiliriz. Sakatlıklar yaşadık, şimdi 15 gün aramız var, iyice dinleneceğiz ve ikinci yarıya çok daha iyi şekilde başlayacağız” ifadelerini kullandı.