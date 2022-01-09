Leke James, Sivasspor’da siftah yaptı

Spor Toto Süper Lig’de Konyaspor ile karşılaşan Sivasspor’da Leke James, attığı golle takımına galibiyet getirdi ve bu sezon da ilk kez ağları sarstı. Maça ilk 11’de başlayan Leke, 66. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Nijeryalı oyuncu böylece bu sezon ilk kez skor üretti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası’nda 18 maça çıkan Leke, 7 kez de ilk 11’de görev aldı. James 677 dakika sahada kaldı.

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde yedinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 5 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 6. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 1-0 yenerken, 7. haftada da sahasında Karagümrük’ü 4-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 14. haftada Hatayspor’u 4-0 yenerken, 15. haftada Alanyaspor ’u 1-0, 16. haftada Galatasaray ’ı 1-0 ve 17. haftada Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta sahasında lider Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.