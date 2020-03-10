Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler, bu gece oynanacak olan maçların ardından belli olacak. Gecenin sonucu en çok merak edilen mücadelesi, Almanya’da gerçekleşecek.

Teknik direktörlüğünü kariyerinde 2 kez Devler Ligi’ni (2004/Porto, 2010/İnter) kazanan Jose Mourinho’nun yaptığı Tottenham, İngiltere’de 1-0 yenildiği RB Leipzig’e konuk olacak.

Son 16’daki her takım gibi 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki finalde yer almak isteyen Mourinho’nun Tottenham’ında, önemli eksikler dikkatlerden kaçmıyor. İngilizler’de hücumun iki etkili ismi Son ve Harry Kane’in yanı sıra Sissoko da sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Henüz 34 yaşında olan Julian Nagelsmann önderliğinde etkileyici bir performans gösteren Leipzig’de de, sakat Orban dışında eksik bulunmuyor. Tottenham’ın 1-0’lık galibiyeti, maçı uzatmaya götürür. İngilizler’in turu geçmesi için rakibini en az iki farkla yenmesi gerekiyor. Her türlü Leipzig galibiyeti ve beraberliğin yanı sıra tek farklı yenilgiler bile, Almanlar’a çeyrek final için yeterli olacak.

Leipzig - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 23.00’te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Carlos Grande yönetecek., beIN Sports 1’den canlı olarak ekranlara gelecek maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Leipzig - Tottenham muhtemel 11'ler:

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino, Nkunku, Schick, Werner

Tottenham: Lloris, Aurier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen, Dier, Moura, Celso, Winks, Lamela, Alli