Leipzig - Tottenham (CANLI)

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler, bu gece oynanacak olan maçların ardından belli olacak. Gecenin sonucu en çok merak edilen mücadelesi, Almanya’da oynanıyor.

Teknik direktörlüğünü kariyerinde 2 kez Devler Ligi’ni (2004/Porto, 2010/İnter) kazanan Jose Mourinho’nun yaptığı Tottenham, İngiltere’de 1-0 yenildiği RB Leipzig’e konuk oluyor.

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Maç başladı.

GOL | 10. dakikada Timo Werner'in pasında Sabitzer, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla Leipzig'i 1-0 öne geçirdi.

GOL | 21. dakikada sol kanatta uzun pas sonucunda topla buluşan Angelino'nun yaptığı ortaya ön direkte kafa vuruşunu yapan Sabitzer, kendisinin ve takımının 2. golünü attı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık Leipzig üstünlüğüyle sona erdi.

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İki takımın ilk 11'leri

Leipzig: Gulacsi, Halstenberg, Upamecano, Mukiele, Angelino, Klostermann, Laimer, Nkunku, Sabitzer, Werner, Shick

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Dier, Tanganga, Sessegnon, Winks, Lo Celso, Lamela, Lucas, Dele Alli





Son 16’daki her takım gibi 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki finalde yer almak isteyen Mourinho’nun Tottenham’ında, önemli eksikler dikkatlerden kaçmıyor. İngilizler’de hücumun iki etkili ismi Son ve Harry Kane’in yanı sıra Sissoko da sakatlıkları sebebiyle forma giyemiyor.

Henüz 34 yaşında olan Julian Nagelsmann önderliğinde etkileyici bir performans gösteren Leipzig’de de, sakat Orban dışında eksik bulunmuyor. Tottenham’ın 1-0’lık galibiyeti, maçı uzatmaya götürür. İngilizler’in turu geçmesi için rakibini en az iki farkla yenmesi gerekiyor. Her türlü Leipzig galibiyeti ve beraberliğin yanı sıra tek farklı yenilgiler bile, Almanlar’a çeyrek final için yeterli olacak.