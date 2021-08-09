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Leipzig, Sörloth için 20 milyon euro istiyor

Alman ekibi Leipzig'in Norveçli golcü Alexander Sörloth'u 20 milyon euro karşılığında elden çıkarabileceği iddia edildi. 25 yaşındaki futbolcunun adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 18:49 Son Güncelleme:
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Leipzig, Sörloth için 20 milyon euro istiyor

Trabzonspor ve Fenerbahçe 'nin gündeminde yer alan Alexander Sörloth, Leipzig ile yol ayrımında.

Alman basınından Fussballtransfers.com'da yer alan haberde, Norveçli golcünün önümüzdeki sezon Leipzig forması giymeyebilir. Haberde forma şansının bulunmadığı iddia edilen 25 yaşındaki futbolcu için kırmızı beyazlıların 20 milyon euro istediği belirtildi.


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Kiralık teklifi geri çevirdiler

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, daha önce Sörloth için kiralama teklifinde bulunmuş ancak teklif Leipzig tarafından geri çevrilmişti. Alexander Sörloth, Almanya'daki ilk sezonunda yer aldığı 37 maçta 6 gol kaydetti.

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