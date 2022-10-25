Leipzig-Real Madrid maçı iddaa oranları

Kritik isimlerini çeşitli sebeplerle İspanya'da bırakan Real Madrid, Red Bull Arena'da RB Leipzig'e konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Marco Rose'un takımın başına geçmesiyle toparlanan RB Leipzig, son 7 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Geçtiğimiz hafta sonu Bundesliga'da, Augsburg deplasmanında 3-0'dan geri dönüp 90'da 1 puanı söküp aldılar. Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda da 4 maç sonunda 6 puanla, Real Madrid'in arkasında 2. sırada yer alıyorlar. Gulacsi, Klostermann ve Laimer sakat; Halstenberg maç saati netleşecek. Kalede Blaswich izlemeye uzun bir süre daha devam edeceğiz. Sağ bekte Simakan, stoperde "Diallo & Orban" ikilisi, sol bekte Raum görev yapacak. Rose hücumda bütün silahlarını kullanmayı tercih ediyor. Werner, Nkunku ve Andre Silva topyekün sahada olacak.

Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Real Madrid ise, deplasman kafilesinde 3 önemli isme yer vermedi. Benzema, Valverde ve Modric kadroda olmayacak. Benzema'nın dinlendirildiği, Valverde'nin hafif bir sakatlığı olduğu bilgisi geçildi; Modric'le ilgili açıklama yapılmadı. TD Carlo Ancelotti, Benzema ve Valverde yerine hücum hattında, Vinicius Junior'la birlikte Asensio ve Rodrygo'ya şans verecek. Modric'in yokluğunda orta alan "Camavinga, Tchouameni & Kroos" şeklinde oluşacak. Sevilla maçıyla birlikte yeşil sahalara geri dönen Courtois'yi kalede izlemeye devam edeceğiz. Courtois'nın önündeki stoper ikilisi "Nacho & Rüdiger" olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- RB Leipzig evinde oynadığı son 5 maçın tamamını kazandı; bu 5 maç aynı zamanda "2.5 ÜST" bitti.

- Real Madrid'in deplasmanda oynadığı son 5 maçın 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ’NİN TAHMİNİ

Real Madrid gruptan çıkmayı garantiledi, liderlik için de 1 puan yeterli olacak. Eflatun-beyazlıların deplasman kafilesinde Modric, Benzema ve Valverde yer almadı... Leipzig'te TD Marco Rose, hücum hattında Werner, Nkunku ve Andre Silva'yı bir arada kullanıyor. İç sahada oynadıkları son 5 resmi maçı kazandılar, her birinden en az 3 gol attıklarını görüyoruz... Real Madrid'de Benzema ve Valverde'nin yokluğunda Rodrygo ile Vinicius Junior ön planda olur. Leipzig zaten hücumcu. Bol pozisyonlu, bol gollü, keyifli bir maç bizi bekliyor.