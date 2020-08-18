Paris Saint - Germain, Şampiyonlar Ligi yarı final kapsamında Alman temsilcisi Leipzig ile karşı karşıya gelecek. İlk finalistin belli olacağı mücadele öncesi Neymar Jr, Edinson Cavani ve Zlatan Ibrahimović gibi yıldızlarıyla PSG'nin Alman takımlarına attığı gollerden en iyi beş tanesine birlikte göz atalım.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- RB Leipzig ile PSG, tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşılaşıyor.

- RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçı kazanırken, 9 maçta %56 topla oynama yüzdesi yakaladı.

- PSG bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 9 maçta %87 pas başarı yüzdesiyle oynadı, maç başına 12 şut attı.



