Bir tarafta Neymarlı, Icardili, Tuchelli Fransız devi PSG. Diğer tarafta 33 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann ile sezona damga vuran sürpriz takımı Leipzig. İki takım Şampiyonlar Ligi finaline bir adım uzakta. Tecrübeli PSG zorul rakibini geçerek adını finale yazdırmak istiyor. Neymar inanılmaz formda. Mbappe ise bu takımın en büyük kozlarından. Julian Nagelsmann ise takımıyla eski hocasına karşı önemli bir mücadele verecek. Onların da tek hedefi Şampiyonlar Ligi finali...

Leipzig - PSG maçı şifresiz hangi kanalda, saat kaçta?

Portekiz'de Estadio da Luz'da bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS Haber'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Leipzig - PSG muhtemel 11'ler...

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino; Laimer, Kampl; Sabitzer, Olmo, Nkunku; Poulsen.

PSG: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Di Maria, Paredes, Marquinhos, Neymar; Mbappe, Icardi

Bu mücadeleden galibiyetle ayrılan takım finaldeki rakibi için Lyon Bayern Münih maçının sonucunu bekleyecek.

Son 11 maçtır yenilmeyen PGS karşılaşmanın favorisi olarak gösterilse de Leipzig zoru başarmak istiyor. Son 11 maçında 4-0, 5-1, 9-0, 7-0 ve 4-0 gibi skorlar elde eden PSG bu mücadeleden de galibiyetle ayrılmak için sahada olacak.

Karşılaşma öncesi Alman ekibinde Konate ve Hartman sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. PSG’de ise Keylor Navas devam eden sakatlığı nedeniyle takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.